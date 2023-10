RDC / Fait divers : Un éléphant perd ses repères et se fait bouffer par ses « prédateurs » humains

« Un éléphant venu du parc national de Virunga aurait perdu repère et s'est retrouvé en bon milieu des habitants dans l'agglomération de Katwiguru en territoire de Rutshuru », nous a rapporté ce lundi 9 octobre 2023, le journaliste congolais Justin Kabumba.



« Loin des protecteurs rangers du parc national de Virunga, ce pachyderme s'est attiré les foudres des habitants en faim de viande qui n'ont pas hésité à se partager dans la joie le gibier venu vers eux tel une manne. Pour l'heure aucune réaction de la part des rangers ayant en leur charge la protection des animaux dans le parc national de Virunga en rapport avec cet égarement de bête censées être protégées dans les limites du parc national de Virunga », a souligné ce confrère.



Les éléphants sont des animaux en voie de disparition et c’est une situation à prendre très au sérieux. Ce sont des animaux énormes pour lesquels de nombreuses cultures ont une haute estime. Pourtant, le nombre de ces pachydermes dans la nature continue de dégringoler à un rythme alarmant.



Des initiatives sont entreprises pour éduquer le public, multiplier les efforts de conservation, arrêter les braconniers et protéger l’habitat naturel de ces animaux si nous voulons les aider à survivre.



Dans de nombreuses régions du monde, les éléphants sont tenus en haute estime. Cependant, il y a aussi beaucoup d’autres là où ils sont considérés comme une nuisance. Beaucoup de villageois d’Afrique aimeraient les voir morts afin qu’ils ne mangent pas de fruits et d’autres produits des champs.