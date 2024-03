RDC : Félix Antoine Tshisekedi chez Faure Gnassingbé à Lomé

Au cours de cette rencontre fructueuse, les deux chefs d'État ont souligné l'importance de poursuivre et de renforcer les liens historiques de fraternité qui unissent leurs peuples respectifs. Ils ont mis en avant la nécessité de consolider les échanges économiques et commerciaux entre le Togo et la République démocratique du Congo (RDC), afin de favoriser le développement des deux pays.



Le président Tshisekedi et le président Gnassingbé ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès déjà réalisés dans certains domaines clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Ils se sont engagés à continuer à travailler ensemble pour améliorer ces secteurs prioritaires et ainsi contribuer au bien-être des citoyens tant togolais que congolais.



Dans ce contexte, ils ont convenu d'intensifier les échanges culturels, scientifiques et technologiques entre leurs pays respectifs. Cela permettra non seulement de renforcer la compréhension mutuelle mais aussi d'accélérer le développement économique grâce aux avancées technologiques partagées.



Les deux dirigeants ont également abordé des questions régionales importantes telles que la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Ils se sont engagés à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans cette région stratégique du continent africain.