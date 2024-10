RDC : Félix Tshisekedi Apaisse les Communautés Mbole-Lengola et Écoute les Préoccupations des Députés Provinciaux

Les élus provinciaux, représentés par le Président de l’Assemblée provinciale de la Tshopo, Mateus Kanga Londimo, ont exprimé leur gratitude au Chef de l’État pour avoir accordé une attention particulière à leur région, notamment en lui confiant quatre ministères dans le gouvernement Suminwa. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant le fonctionnement de l’Assemblée Provinciale et le paiement des députés et des agents, qui rencontre des difficultés.



Le Président a été rassurant face à ces problématiques, promettant d'examiner la situation.

La coordination estudiantine a également eu l'occasion de présenter ses préoccupations, parmi lesquelles figuraient le paiement des frais académiques en francs congolais plutôt qu’en dollars américains et la nécessité de construire des logements pour étudiants.



Michel Okandokando, qui a conduit la délégation, a rapporté que le Chef de l’État s’est engagé à suivre ces questions de près et à y répondre favorablement.



Concernant le conflit entre les communautés Mbole et Lengola, le Président Tshisekedi a appelé à la fin des hostilités et à la priorité accordée à l’unité nationale. Il a souligné que la force de la République Démocratique du Congo réside dans sa diversité culturelle et dans la tolérance des différences.



Cette série de rencontres démontre l'engagement du Chef de l’État à écouter les préoccupations des différents acteurs de la société et à favoriser le dialogue pour une cohabitation pacifique.