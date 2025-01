RDC - Goma : des mercenaires roumains déposent les armes après la prise de la ville par le M23

La situation à Goma, ville stratégique de l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), est de plus en plus confuse. Après la prise de la ville par les rebelles du M23, des mercenaires roumains, qui combattaient aux côtés des Forces Armées de la RDC (FARDC), se sont rendus aux autorités rwandaises.





Des mercenaires roumains enrôlés par l'armée congolaise





Selon plusieurs sources, ces mercenaires roumains auraient été recrutés par l'armée congolaise pour renforcer ses capacités militaires face à la menace du M23. Leur présence sur le terrain témoigne de la complexité du conflit et de l'implication de différents acteurs étrangers.





Une reddition inattendue





Après la défaite des FARDC à Goma, ces mercenaires se sont retrouvés isolés et ont finalement choisi de se rendre aux autorités rwandaises, plutôt que de continuer à combattre ou de tomber aux mains des rebelles. On ignore pour l'instant les raisons exactes de cette reddition et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée.





Un coup dur pour les FARDC





La reddition de ces mercenaires roumains constitue un nouveau revers pour l'armée congolaise, déjà affaiblie par les récentes avancées du M23. Cette perte risque d'affaiblir davantage les capacités de défense des FARDC et de compliquer la reconquête de Goma.