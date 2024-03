RDC : Huit Casques Bleus blessés à Saké (Nord-Kivu)

Depuis plusieurs semaines, ces Casques Bleus ont été déployés dans le cadre de l'opération Springbok au Nord-Kivu. La MONUSCO et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) y mènent des actions conjointes.



La MONUSCO souhaite un prompt rétablissement aux Casques Bleus blessés et est disposée à soutenir toute enquête destinée à déterminer les responsabilités devant les juridictions nationales ou internationales.



Mme Bintou Keita réaffirme l'engagement de la MONUSCO aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour renforcer les patrouilles conjointes et unilatérales afin de protéger les populations civiles.



La Cheffe de la MONUSCO réitère également son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. Elle invite particulièrement le groupe armé M23 à déposer les armes et à respecter les termes de la feuille de route de Luanda.