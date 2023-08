RDC : Kinshasa va accueillir le "G3 climatique"

Cette annonce a été faite en marge du sommet sur le bassin de l'Amazonie auquel participe le Président de la RDC. Plusieurs personnalités se joindront au Chef de l'État congolais lors de cet événement, dont le Président Lula da Silva du Brésil pour le compte du bassin de l'Amazonie, et son homologue indonésien, Joko Widodo, pour le bassin de Bornéo-Mékong. Lors de son discours, le ministre indonésien a réaffirmé la détermination de ces trois pays à former un front commun, à partager leurs expériences et à collaborer pour la préservation de leurs forêts tropicales, considérées comme les poumons de l'humanité. Ils chercheront également à obtenir une compensation juste en faveur de leurs populations, a indiqué la cellule de communication attachée à la présidence.



Dans cette optique, la RDC, le Brésil et l'Indonésie s'engagent à créer une dynamique commune pour ne plus agir de manière isolée dans la défense de leurs intérêts en faveur de l'humanité et de leurs peuples respectifs. Le "G3 climatique" vise également à réduire la pauvreté et à favoriser une croissance socio-économique, a précisé la même cellule. Du côté de la RDC, ce sommet mettra en lumière le bassin du Congo, dont plus de 60% couvrent le territoire national. Face à la déforestation croissante en Amazonie, la RDC est en passe de devenir un acteur clé dans les enjeux climatiques mondiaux.