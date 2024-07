RDC: Koffi Olomide convoqué par le Conseil de l'audiovisuel pour des propos sur la guerre dans l’Est du pays

Koffi Olomide, également connu sous le nom d'Antoine Christophe Agbepa Mumba, a fait des déclarations sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC lors d'une émission diffusée sur la RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) le 6 juillet 2024.



Le CSAC, l'autorité de régulation des médias en RDC, a convoqué Koffi Olomide pour s'expliquer sur ces propos.



Le présentateur de l'émission concernée, "Le Panier, the Morning show", a également été convoqué par le CSAC dans le cadre de cette affaire.



La convocation de ces deux personnalités médiatiques par le CSAC indique que les autorités souhaitent examiner les déclarations faites par Koffi Olomide sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui est une zone particulièrement sensible.



Cet incident souligne l'importance accordée par les régulateurs aux discours publics sur des sujets politiques et sécuritaires en RDC, surtout de la part de personnalités influentes comme Koffi Olomide.