RDC : Le Conseil Territorial de la Jeunesse de Rutshuru condamne l'invasion du Parc National des Virunga par le M23

Dans une déclaration rendue publique le 19 avril, le CTJ condamne fermement cette action et exige le retrait immédiat des troupes du M23 de la base de la Rwindi, située dans le secteur central du parc.



Le CTJ rappelle que selon la loi, les gardes du parc ont un statut de non-belligérants en cas de conflits armés. Il souligne également que le M23 avait donné un ultimatum de 48 heures à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) pour quitter leur base à Rwindi, dans le but de poursuivre leur occupation illégale de la zone.



Face à cette situation inacceptable, la jeunesse de Rutshuru appelle à une mobilisation générale pour exiger le respect de l'intégrité du Parc National des Virunga et la protection de son riche patrimoine naturel.



Le CTJ lance également un appel pressant à l'UNESCO et à d'autres organisations internationales actives dans la conservation de la nature pour qu'elles interviennent afin de permettre à l'ICCN de retourner à sa base de Rwindi et d'assurer la préservation de la faune et de la flore de ce site exceptionnel.



Il est crucial que la communauté internationale prenne des mesures urgentes pour mettre fin à cette agression contre le Parc National des Virunga et garantir la protection de ce joyau de la biodiversité africaine.



En plus de la déclaration du CTJ, il est important de noter que le Parc National des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Le parc abrite une grande diversité d'espèces animales et végétales, dont des gorilles des montagnes gravement menacés d'extinction.

Les activités du M23 dans le parc ont déjà causé des dégâts importants à l'environnement et menacent la sécurité des populations locales.



Il est impératif que des actions concrètes soient entreprises pour mettre un terme à l'invasion du Parc National des Virunga et préserver ce site d'une importance capitale pour l'environnement et le patrimoine culturel de la République Démocratique du Congo.