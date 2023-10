RDC : Le Conseil de sécurité se dit prêt à décider du retrait « progressif, responsable et durable » de la Monusco

« Dans une déclaration de la Présidence du Conseil, adoptée par les quinze membres, le Conseil encourage le gouvernement congolais et l’ONU, dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l’équipe de pays des Nations Unies, à élaborer d’ici novembre un plan de désengagement complet », a annoncé le Conseil le 16 octobre 2023.



Il a aussi demandé des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la Monusco; la réduction progressive des effectifs de la Mission ; la définition des modalités pratiques du transfert graduel des responsabilités ; l’élaboration du plan opérationnel de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans le cadre de la transition de la Mission.



Lors de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York le 21 septembre dernier, le Président congolais, Félix Tshisekedi, a eu des mots très durs à l’encontre de la mission onusienne qu’il accuse de ne pas avoir « réussi à faire face aux rébellions et conflits armés » qui déchirent la RDC, en particulier les provinces de l’Est.



« Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité », a réitéré Félix Tshisekedi.



Il a déploré que les missions onusiennes présentes depuis près de 25 ans « n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs ni à protéger les populations civiles ».