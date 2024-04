RDC : Le Président Félix Tshisekedi en visite officielle en France

Ce lundi 29 avril, le premier jour de sa visite, le Président Tshisekedi sera honoré par des honneurs militaires aux Invalides, un lieu emblématique de la France. Il aura des rencontres avec les autorités politiques françaises, notamment à l’Élysée, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Lundi, il prendra la parole devant les députés et les sénateurs français lors de deux interventions distinctes. Mardi matin, il rencontrera son homologue français, Emmanuel Macron. La situation sécuritaire, en particulier le conflit dans la province du Nord-Kivu, sera au cœur de ces discussions.



Le volet économique de la visite prendra la forme d’une table ronde organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef). Des responsables d’entreprises congolaises et d’agences de l’État seront présents pour discuter d’opportunités d’investissement en République démocratique du Congo (RDC).



Cette visite est l’occasion pour la RDC de renforcer ses liens diplomatiques et économiques avec la France. Espérons que cela ouvrira de nouvelles perspectives pour les deux pays.