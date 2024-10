RDC : Le Président Tshisekedi remet 63 véhicules tout-terrain aux gouverneurs de la Grande Orientale pour renforcer la sécurité

Les véhicules ont été réceptionnés par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo, qui se chargera ensuite de les distribuer aux gouverneurs des provinces suivantes : Tshopo, Bas-Uelé, Haut-Uele et Ituri.



Le Président Tshisekedi a souligné que ces véhicules utilitaires visent à améliorer la mobilité des escadrons de la police nationale, répondant ainsi à une préoccupation fréquemment exprimée par les autorités provinciales. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour renforcer la sécurité et l'efficacité des services publics dans ces régions.



Cette remise de véhicules reflète l'engagement du gouvernement à soutenir les provinces dans leurs missions et à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité.