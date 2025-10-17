Alwihda Info
AFRIQUE

RDC : Les forces de sécurité déjouent une tentative de braquage à la Rawbank de Kinshasa


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), en collaboration avec la Police Militaire et la Police Nationale Congolaise (PNC), ont déjoué une tentative de braquage ciblant la banque Rawbank à Kinshasa ce jeudi 16 octobre.


  Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), en collaboration étroite avec la Police Militaire et la Police Nationale Congolaise (@Congopolice), ont réussi à déjouer une tentative de braquage à la Rawbank à Kinshasa ce jeudi.




Intervention Rapide et Coordonnée


Grâce à une intervention rapide et bien coordonnée de nos forces de sécurité, la situation a été maîtrisée sans incident majeur. Plusieurs individus impliqués dans cette tentative de braquage ont été arrêtés et font actuellement l’objet d’une enquête pour identifier tous les complices.




Engagement pour la Sécurité

  Les FARDC, la Police Militaire et la PNC réaffirment leur engagement à protéger les citoyens et à sécuriser les institutions nationales contre toute forme de criminalité. Cette opération souligne leur détermination à maintenir la sécurité et l'ordre public dans le pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


