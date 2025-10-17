RDC : Les forces de sécurité déjouent une tentative de braquage à la Rawbank de Kinshasa





Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), en collaboration étroite avec la Police Militaire et la Police Nationale Congolaise (@Congopolice), ont réussi à déjouer une tentative de braquage à la Rawbank à Kinshasa ce jeudi.





Intervention Rapide et Coordonnée

Grâce à une intervention rapide et bien coordonnée de nos forces de sécurité, la situation a été maîtrisée sans incident majeur. Plusieurs individus impliqués dans cette tentative de braquage ont été arrêtés et font actuellement l’objet d’une enquête pour identifier tous les complices.





Engagement pour la Sécurité Les FARDC, la Police Militaire et la PNC réaffirment leur engagement à protéger les citoyens et à sécuriser les institutions nationales contre toute forme de criminalité. Cette opération souligne leur détermination à maintenir la sécurité et l'ordre public dans le pays.