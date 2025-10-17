RDC : Les forces de sécurité déjouent une tentative de braquage à la Rawbank de Kinshasa

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), en collaboration étroite avec la Police Militaire et la Police Nationale Congolaise (@Congopolice), ont réussi à déjouer une tentative de braquage à la Rawbank à Kinshasa ce jeudi.
Intervention Rapide et Coordonnée
Grâce à une intervention rapide et bien coordonnée de nos forces de sécurité, la situation a été maîtrisée sans incident majeur. Plusieurs individus impliqués dans cette tentative de braquage ont été arrêtés et font actuellement l’objet d’une enquête pour identifier tous les complices.