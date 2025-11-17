RDC – Lualaba : 32 morts dans l'effondrement d’un pont de fortune sur un site minier clandestin

Dans une déclaration à la presse à Kolwezi, le ministre provincial de l’Intérieur, Roy Kaumba, est revenu sur les circonstances du drame. Il a précisé que malgré l’interdiction formelle d’accès au site, émise en raison de fortes pluies et du risque élevé d’éboulements, plusieurs exploitants miniers artisanaux clandestins ont forcé l’entrée.







Pour accéder à la zone interdite, ces creuseurs avaient érigé un pont de fortune afin de franchir une tranchée de sécurité installée par la société. Lors d’une tentative de traversée précipitée, la surcharge causée par l'afflux massif de personnes a provoqué l'effondrement du pont, précipitant de nombreux individus dans les eaux profondes de la tranchée.







Roy Kaumba précise qu’à ce jour, 32 corps ont déjà été repêchés : 7 ont été transférés à la morgue de l’hôpital général de Mupanja, et 25 à celle de Mwangeji à Kolwezi.







Les opérations de recherche et de sécurisation du site se poursuivent pour établir un bilan définitif. Le gouvernement provincial appelle à la prudence et rappelle que l’exploitation minière illégale reste formellement interdite, en particulier sur les sites présentant des risques d’éboulement.

