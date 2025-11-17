Alwihda Info
AFRIQUE

RDC – Lualaba : 32 morts dans l'effondrement d’un pont de fortune sur un site minier clandestin


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Le gouvernement provincial du Lualaba a confirmé ce dimanche 16 novembre un bilan provisoire de 32 morts à la suite de l’effondrement tragique d’un pont de fortune. Le drame est survenu le samedi 15 novembre à la carrière de Mulondo, située dans la concession de la société PAGECLEM (quartier Kawama, territoire de Mutshatsha).


RDC – Lualaba : 32 morts dans l'effondrement d’un pont de fortune sur un site minier clandestin
:

 

Dans une déclaration à la presse à Kolwezi, le ministre provincial de l’Intérieur, Roy Kaumba, est revenu sur les circonstances du drame. Il a précisé que malgré l’interdiction formelle d’accès au site, émise en raison de fortes pluies et du risque élevé d’éboulements, plusieurs exploitants miniers artisanaux clandestins ont forcé l’entrée.

 

Pour accéder à la zone interdite, ces creuseurs avaient érigé un pont de fortune afin de franchir une tranchée de sécurité installée par la société. Lors d’une tentative de traversée précipitée, la surcharge causée par l'afflux massif de personnes a provoqué l'effondrement du pont, précipitant de nombreux individus dans les eaux profondes de la tranchée.

 

Roy Kaumba précise qu’à ce jour, 32 corps ont déjà été repêchés : 7 ont été transférés à la morgue de l’hôpital général de Mupanja, et 25 à celle de Mwangeji à Kolwezi.

 

Les opérations de recherche et de sécurisation du site se poursuivent pour établir un bilan définitif. Le gouvernement provincial appelle à la prudence et rappelle que l’exploitation minière illégale reste formellement interdite, en particulier sur les sites présentant des risques d’éboulement.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


