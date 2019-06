RDC : M. François Grignon, de la France, nommé Représentant spécial adjoint par intérim du Secrétaire général pour la protection et les opérations auprès de la MONUSCO

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a annoncé, hier [27 juin 2019], la nomination de M. François Grignon, de la France, comme son Représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations auprès de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

M. Grignon apporte dans ses nouvelles fonctions une vaste expérience acquise au cours de 20 années consacrées à l’appui des processus de paix et des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale et orientale, à la fois pour des organisations non gouvernementales et les Nations Unies.

Il travaillait précédemment auprès de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) et de la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH), ainsi qu’au Siège de l’ONU.