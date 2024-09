RDC-Pologne : entretien entre les présidents Félix Tshisekedi et Andrzej Duda

Le 24 septembre dernier au siège des Nations-Unies à New-York, le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé en tête-à-tête avec son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda.



Cet entretien fait suite à la volonté exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC).



En prélude de cette rencontre des deux chefs d’État, le président Duda avait envoyé à Kinshasa, en juillet de cette année, un émissaire porteur d’un message destiné au président Tshisekedi. L’émissaire polonais était aussi porteur d’une invitation adressée au président Tshisekedi, pour une rencontre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.



Les discussions de ce mardi entre les deux dirigeants ont porté sur des perspectives de partenariat entre la RDC et la Pologne dans les domaines de la digitalisation et de la transformation numérique, ainsi que sur la coopération dans le domaine de la défense axée sur la surveillance des frontières.



Des experts de deux pays travaillent depuis plusieurs semaines sur des projets d’accords dans les domaines précités.



Enfin, les présidents Tshisekedi et Duda ont réaffirmé le principe des visites réciproques à Kinshasa ou à Varsovie pour la signature de ces accords.