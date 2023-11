RDC : Près d’un millier de congolais ont fui vers l’Ouganda dimanche soir

« Suite à une attaque rebelle présumée dimanche soir à Kichanga en RDC, un certain nombre de ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) ont traversé la frontière vers l'Ouganda par le point d'entrée de Butoogo, dans le district de Bundibugyo », a annoncé lundi soir, la Croix rouge ougandaise.



Selon cette Croix rouge, « la population est projetée à plus de 1 000 individus » ayant traversé la frontière dimanche soir vers l’Ouganda.



« Utilisant des points de passage non officiels, certains préfèrent vivre chez des proches aux points frontaliers, tandis que d’autres auront besoin d’aide pour rester en Ouganda en tant que réfugiés. Nous travaillons avec les autorités pour offrir une aide humanitaire », a relevé cette Croix rouge.