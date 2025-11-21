RDC-Qatar : L’Émir du Qatar reçu à Kinshasa pour le renforcement de la coopération bilatérale

Après l'accueil à l’aéroport international de N’djili, les deux Chefs d’État ont tenu un entretien en tête-à-tête à la Cité de l’Union Africaine. Au cours de cet échange, ils ont passé en revue les questions d’intérêt commun aux deux nations.







Signature d’Accords Bilatéraux Majeurs

L’Émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le Président Félix Tshisekedi ont ensuite présidé la cérémonie de signature d'un ensemble d'accords bilatéraux majeurs visant à structurer leur coopération :



Protocole d’entente dans le domaine des ports : Entre Qatar Ports Management Company “Mwani Qatar” et l’Office National des Transports (ONATRA Sa) de la RDC. Protocole d’accord de coopération juridique : Entre les ministères de la Justice de l'État du Qatar et de la RDC. Accord d’exemption de visas : Pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux des deux nations. Mémorandum d’entente humanitaire : Relatif au soutien apporté par le Fonds du Qatar pour le développement au projet de réponse d’urgence multisectorielle dans la région du Sud-Kivu (RDC). Protocole d’entente sur la coopération jeunesse et sport : Entre les gouvernements des deux pays. Protocole d’entente pour l’établissement de consultations politiques : Sur des questions d’intérêt mutuel entre les ministères des Affaires étrangères du Qatar et de la RDC.





Reconnaissance du Rôle de Médiateur

En conclusion de la visite, le Président Tshisekedi a exprimé sa gratitude envers S.A. l’Émir pour les efforts de médiation cruciaux menés par le Qatar en vue de la résolution du conflit dans l’Est de la RDC, dans le cadre du Processus de Doha.y





Il a particulièrement salué la signature à Doha, le 15 novembre 2025, de l’Accord-cadre entre le Gouvernement de la RDC et la coalition AFC/M23.

