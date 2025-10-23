RDC : Réunion de conjoncture économique présidée par le ¨Président Félix Tshisekedi





La Première Ministre, le VPM en charge du Budget et celui de l’Économie nationale, le Ministre des Finances, le Ministre ad interim de l’Industrie ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) ont pris part à cette importante rencontre.





Le VPM en charge de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé qu’au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République était revenu sur la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique, surtout en cette période où il y a une évolution sur le marché des changes.





« Au cours de cette séance de travail, il a été question d’examiner la situation récente et également de lever un certain nombre d’options qui doivent être confirmées sur le plan technique, » a-t-il indiqué.

Le patron de l’Économie nationale a aussi souligné qu’une réunion est prévue vendredi prochain, de manière à ce que les baisses effectives des prix, telles qu’observées sur le marché, soient proportionnelles à l’appréciation du CDF pour que les Congolais sentent une réelle amélioration de leur pouvoir d’achat.





« Des mesures seront également prises en ce qui concerne les prix des produits pétroliers, qui pourront connaître une nouvelle baisse dans les jours qui viennent, sans oublier le renforcement du contrôle des prix pour s’assurer que les opérateurs économiques respectent cette baisse, » a annoncé le professeur Mukoko.





Sur un ton rassurant, il a révélé qu’« une réunion sera présidée très prochainement par la Première Ministre, à ce sujet. » Pour lui, « il s’agit d’une concertation avec le secteur privé : une réponse directe à la demande de la population qui réclame que l’appréciation du CDF face aux devises étrangères ait une répercussion sur les prix des denrées alimentaires. »