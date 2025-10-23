Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RDC : Réunion de conjoncture économique présidée par le ¨Président Félix Tshisekedi


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Ce mercredi, dans ses bureaux de la Cité de l’Union africaine, le chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de « conjoncture économique » à la suite de l’appréciation progressive du franc congolais (CDF) face aux devises étrangères et de son incidence sur le pouvoir d’achat de la population.


RDC : Réunion de conjoncture économique présidée par le ¨Président Félix Tshisekedi


  La Première Ministre, le VPM en charge du Budget et celui de l’Économie nationale, le Ministre des Finances, le Ministre ad interim de l’Industrie ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) ont pris part à cette importante rencontre.

 
Le VPM en charge de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé qu’au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République était revenu sur la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique, surtout en cette période où il y a une évolution sur le marché des changes.

 
« Au cours de cette séance de travail, il a été question d’examiner la situation récente et également de lever un certain nombre d’options qui doivent être confirmées sur le plan technique, » a-t-il indiqué.
Le patron de l’Économie nationale a aussi souligné qu’une réunion est prévue vendredi prochain, de manière à ce que les baisses effectives des prix, telles qu’observées sur le marché, soient proportionnelles à l’appréciation du CDF pour que les Congolais sentent une réelle amélioration de leur pouvoir d’achat.

 
« Des mesures seront également prises en ce qui concerne les prix des produits pétroliers, qui pourront connaître une nouvelle baisse dans les jours qui viennent, sans oublier le renforcement du contrôle des prix pour s’assurer que les opérateurs économiques respectent cette baisse, » a annoncé le professeur Mukoko.

 
Sur un ton rassurant, il a révélé qu’« une réunion sera présidée très prochainement par la Première Ministre, à ce sujet. » Pour lui, « il s’agit d’une concertation avec le secteur privé : une réponse directe à la demande de la population qui réclame que l’appréciation du CDF face aux devises étrangères ait une répercussion sur les prix des denrées alimentaires. »
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/10/2025

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

Tchad : à Abéché, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal 2025 Tchad : à Abéché, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal 2025 23/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération

23/10/2025

Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter