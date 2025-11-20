Alwihda Info
AFRIQUE

RDC-Rwanda : nouvelle avancée du mécanisme de coordination sécuritaire à Washington


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Novembre 2025



© FREDDIE EVERETT
Les représentants de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Rwanda ont participé, les 19 et 20 novembre, à la quatrième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM), tenue cette semaine à Washington. La rencontre, soutenue par les États-Unis, le Qatar, le Togo, en qualité de médiateur de l’Union africaine, et la Commission de l’Union africaine, avait pour objectif principal d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de paix de Washington, signé le 27 juin 2025.

Avancées sur la neutralisation du FDLR et les mesures défensives
Au cours de cette session, les délégations congolaise et rwandaise ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre l’ordre d’opération (OPORD) lié au Concept d’opérations (CONOPS) du Plan harmonisé de neutralisation du FDLR et du désengagement/lifting des mesures défensives du Rwanda.

Les observateurs du JSCM ont salué les efforts engagés par les deux pays, notamment dans la démobilisation, le rapatriement et la réintégration des membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Les participants ont également évalué l’état d’avancement de la Phase 1 du plan, incluant le partage d’informations, les opérations de sensibilisation menées par la RDC dans les zones accessibles, ainsi que les actions visant à encourager les combattants du FDLR à déposer les armes.

Les discussions ont permis de clarifier les défis persistants, de combler les lacunes identifiées et de définir de nouvelles pistes pour garantir l’efficacité de cette première phase. Le JSCM a également entamé l’examen de la Phase 2, qui portera notamment sur les actions directes de neutralisation du FDLR et la levée progressive des mesures défensives du Rwanda.

Lien avec le processus de Doha
Au-delà des discussions sécuritaires, les participants ont salué des avancées politiques majeures, notamment la récente signature du Cadre de Doha pour un accord de paix global entre le gouvernement de la RDC et l’Alliance Fleuve Congo/ Mouvement du 23 mars (M23). Le rôle du Qatar dans la facilitation de cet accord a été mis en avant, tout comme la nécessité de garantir une complémentarité étroite entre les processus de Washington et de Doha afin de renforcer les perspectives de paix durable dans la région des Grands Lacs.

Appui international et prochaines étapes
La RDC et le Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar et à l’Union africaine pour leur soutien constant au processus de paix. Les membres du JSCM ont également remercié le Togo, qui accueillera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence et à la consolidation du processus de paix dans la RDC et la région des Grands Lacs. Les participants ont par ailleurs adressé leurs remerciements au président Donald Trump, salué pour son rôle jugé indispensable dans l’avancement du processus.

Engagement renouvelé pour une paix durable
Cette quatrième réunion du JSCM confirme la volonté des parties prenantes de poursuivre les efforts engagés en faveur de la stabilité dans l’est de la RDC et de la sécurité dans l’ensemble de la région des Grands Lacs. Tous les participants ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour une paix durable et à renforcer la confiance entre les acteurs régionaux.


