Tchad : à Abéché, un atelier pour renforcer la participation politique des femmes dans le Ouaddaï

Le secrétaire général du département de Ouara, Mahamat Ali Imam, a présidé ce jeudi, à l’espace Beïna d’Abéché, l’ouverture d’un atelier de sensibilisation et de mobilisation des femmes sur l’importance de leur participation à la vie politique et au processus électoral. La rencontre est organisée par le Réseau Union des Femmes pour la Paix (UFEP).



Cet atelier de trois jours s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des femmes leaders afin de favoriser leur participation active à la vie publique et politique, devenue aujourd’hui une préoccupation majeure. Prenant la parole, Kaltouma Abdoulaye, point focal de la cellule dudit réseau, a souhaité la bienvenue à la délégation de l’UFEP et a salué la tenue de ces assises à Abéché, qu’elle a qualifiées d’«occasion importante pour outiller les femmes et encourager leur engagement citoyen ».



De son côté, la présidente de l’UFEP, Mme Ngondiguem Lucienne, est revenue sur le projet « Appui à l’amélioration des droits des femmes à la participation au processus électoral et post-électoral au Tchad », financé par l’Union européenne en partenariat avec le HCDH. Selon elle, ce projet vise à inciter les femmes leaders à s’engager davantage dans la gestion des affaires politiques, en particulier dans le processus électoral et post-électoral.



Il s’agit également de renforcer les capacités des femmes des organisations de la société civile (OSC) et des partis politiques en matière électorale et de les encourager à s’intéresser au contrôle citoyen de l’action gouvernementale.



En lançant officiellement les travaux, le secrétaire général du département de Ouara, Mahamat Ali Imam, a souligné que cet atelier revêt une importance capitale dans le contexte actuel, où la participation citoyenne, la transparence et la responsabilité électorale sont « plus que jamais au cœur des préoccupations nationales ».



Il a rappelé que le 2ᵉ axe du Plan national de développement “Tchad Vision 2030”, appelé « Tchad Connexion 2030 », est consacré à l’inclusion des femmes, des populations vulnérables, des démobilisés et au logement. « Cela signifie que, l’inclusion des femmes et des jeunes, figure au premier plan du plan d’action du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l’État, chef du gouvernement », a-t-il insisté.



Les travaux se poursuivront durant trois jours avec des communications, échanges et travaux de groupe destinés à doter les participantes d’outils pratiques pour un engagement plus accru dans la vie politique et citoyenne.