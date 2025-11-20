Tchad : au Sila, le délégué général inspecte les chantiers inachevés à Goz-Beïda

En 2013, un ambitieux programme de développement initié par le défunt Maréchal du Tchad a été lancé à GozBeïda, chef-lieu de la province du Sila.



Dans le cadre de ce programme, de grands projets présidentiels prévoyaient la construction de plusieurs infrastructures : un stade, des centres de santé, des lycées techniques, des locaux administratifs pour la préfecture et la sous-préfecture, des logements sociaux, un hôpital provincial, résidence présidentiel, ainsi qu'un marché moderne. Ces ouvrages étaient destinés à alléger la pression sur une ville souffrant d'un manque flagrant d'infrastructures.



Douze ans plus tard, les travaux sont à l'arrêt. Les structures, inachevées, sont livrées aux effets du temps et à la dégradation naturelle. Face à cette situation, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila le général de division Sadick Siboro Dinga, accompagné de délégué provinciaux et chef de service déconcerté de l'Etat, ont visité le chantier en arrêt.



L'objectif était de constater l'état des lieux, et de plaider pour la reprise des travaux. Dans son allocution le délégué général a souligné que « ces infrastructures étaient censées améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il est impératif de relancer ces projets pour répondre aux besoins pressants de la population ». Sadick Siboro Dinga appelle les entreprises à reprendre pour finaliser les travaux.



En attendant une réponse favorable, la population de Goz Beïda continue d'espérer que ces structures inachevées deviendront un jour les symboles d'une renaissance tant attendue.