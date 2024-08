RDC : Tshisekedi, un président mal vendu par la presse congolaise

L'état de santé du Felix Tshisekédi va de mal en pis. Le président congolais n'a pu assister à la cérémonie relative au "Genocost" célébrée le 2 août passée à Kisangani en mémoire des victimes des atrocités liées aux conflits armées. D'ailleurs, le gouvernement a diffusé un communiqué, pour la circonstance .



De nombreux observateurs de la vie politique congolaise se sont interrogés sur l'opportunité de la sortie médiatique d'un président malade ? Pourquoi la presse congolaise n'a-t-elle pas attendu le rétablissement total du président Tshisekedi pour le faire réagir. Pourtant, à bien scruter de près l'intervention du président congolais, c'est du déjà entendu. Il n'y avait donc pas urgence en la demeure.



Tshisekedi , un produit mal vendu par la presse congolaise



Les communicateurs de l'Union sacrée qui défilent sur différents plateaux de télévision , au lieu d'expliquer aux communs des mortels la vision de Tshisekedi, s'évertuent par contre à parler des 18 ans de Kabila. Pourtant, Tshisekedi, en dépit de certains aléas politiques, économiques et sanitaires, est en train de poser les jalons sur les chantiers laissés en friche par son prédécesseur , la RDC étant un vaste chantier. Mais malheureusement aucune communication d'envergure ou de taille pour accompagner les actions du chef de l'Etat.



Lorsqu'on jette un coup d'œil sur ses dernières sorties médiatiques, l'actuel président congolais est en dessous de la moyenne. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux affaires dites de "rétro-commissions", et de la "moindre escarmouche".



Sans pourtant jeté du discrédit à la presse kinoise, d'ailleurs parmi la plus engagée en Afrique centrale, il est de bon aloi que les confrères de Kinshasa essayent de rectifier le tir. Le Journaliste, étant avant tout un moralisateur de la société, devrait jouer à l'auto-censure pour ne pas se comporter comme les professionnels de la plume et du micro de la Radio "Mille collines".



Etant l'un des médias les plus suivis en RDC, la Radio Top Congo, qui a surtout l'exclusivité sur les interviews du président congolais, Felix Tshisekédi, devrait pleinement jouer sa partition pour être un véritable outil d'information au milieu du village, plaçant l'intérêt général au dessus des intérêts particuliers. A elle, désormais, de bien choisir le temps idéal et la meilleure opportunité pour que Tshisekedi redevienne un produit consommable par tous les congolais.