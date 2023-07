RDC : Un projet d’électrification de 15 cités approuvé par l'ARE

Ce projet sera réalisé grâce à un partenariat signé avec Green Enesys Deutshland et permettra de fournir de l'électricité à près de 14 000 ménages. ELECTRILAC SAS construira des stations photovoltaïques dans ces 15 cités de la province. Selon Sandrine Mubenga Ngalula, directrice générale de l'Autorité de Régulation du secteur de l'Électricité, il s'agit d'un projet majeur pour la province de Maï-Ndombe, qui reçoit un avis favorable. Les centrales solaires photovoltaïques hybrides comporteront plus de 14 000 panneaux solaires avec des systèmes de stockage de batteries à l'ion lithium. Les centrales solaires ELECTRILAC 1 et 2 produiront 5 MW, qui alimenteront plus de 100 000 personnes, soit près de 14 000 ménages.



Gilbert Nkuli Yen Yengani, directeur général de la société d'électricité du lac Maï-Ndombe, explique que Maï-Ndombe fait partie des 6 provinces de la RDC situées dans la cuvette centrale du bassin du Congo, une zone plate sans chute d'eau pour faciliter la construction de barrages électriques. La mise en œuvre du réseau est prévue pour juin 2024 et les équipements seront disponibles d'ici novembre. Ce projet phare débutera dans la cité de Nioki et représente une opportunité inespérée pour toutes ces provinces d'avoir accès à l'électricité.