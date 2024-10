RDC : Une motion de défiance secoue le gouvernement, Aimé Boji Sangara dans le viseur

La scène politique congolaise est une nouvelle fois secouée par une motion de défiance. En effet, 53 députés nationaux ont déposé une motion visant à démettre de ses fonctions le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. Cette initiative, qui intervient dans un contexte de tensions politiques et sociales, soulève de nombreuses questions sur la gestion des finances publiques en République Démocratique du Congo.



Les raisons invoquées par les députés signataires de cette motion sont multiples et variées. Parmi les principales préoccupations figurent :

La gestion opaque du budget: Les députés reprochent au ministre du Budget une gestion opaque des finances publiques, caractérisée par des détournements présumés, des retards dans le paiement des fonctionnaires et des prestataires, et une mauvaise planification budgétaire.

L'incapacité à faire face aux défis économiques: Face à une crise économique sans précédent, marquée par une inflation galopante et une dévaluation de la monnaie, les députés estiment que le ministre du Budget n'a pas su mettre en œuvre des politiques économiques efficaces pour redresser la situation.

Le manque de transparence: Les députés dénoncent le manque de transparence dans la gestion du budget et l'absence de communication adéquate avec le Parlement.



La motion de défiance va désormais être examinée par l'Assemblée nationale. Le ministre du Budget aura l'occasion de présenter sa défense devant les députés. Si la motion est adoptée à la majorité des membres présents et votants, le ministre sera démis de ses fonctions.



Cette motion de défiance contre le ministre du Budget est un événement politique majeur qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la RDC. Elle témoigne des tensions qui existent au sein de la classe politique et des attentes de la population en matière de bonne gouvernance. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du gouvernement congolais.