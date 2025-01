RDC : face à la situation sécuritaire, le chef de l’Etat préside le Conseil supérieur de la défense

Le chef de l’État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), a présidé le 8 janvier 2025, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, où la situation opérationnelle dans toute la RDC, spécifiquement dans l’Est a été passée en revue.



Cette réunion, qui a connu la participation de la Première ministre Judith Suminwa, des officiers supérieurs, responsables de principales branches de l’armée, de la PNC ainsi que des services de sécurité, était la première avec le nouveau chef d’État-major général, Jules Banza Mwilambwe. Ce dernier a profité de l’occasion pour donner les grands axes de sa vision concernant notamment la montée en puissance des FARDC.



« Comme vous l’avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d’État-major général, nos troupes ont repris l’initiative et, vous allez voir que dans les jours qui viennent, la montée en puissance des FARDC va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d’agression seront tous récupérés un par un. », a déclaré le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication et médias Patrick Muyaya.



« Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l’isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n’est pas le pays qui veut la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo », a indiqué le porte-parole du gouvernement.



À cet effet, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ce niveau. Par ailleurs, le Conseil a décidé que, dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre à l’encontre des comportements, des attitudes qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l’unité nationale ou l’union derrière les FARDC.