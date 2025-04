RDC : hommage aux Casques bleus à Bunia, Mariam Mokhtar Kalibou à l’honneur

Une cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance s’est tenue ce mardi dans la ville de Bunia, en Ituri, à l’occasion de la remise officielle de médailles des Nations Unies aux officiers de police onusiens (UNPOL).



Cette cérémonie vise à saluer le dévouement, le professionnalisme et l'abnégation de ces femmes et hommes qui œuvrent quotidiennement à la stabilisation de l’Est de la République Démocratique du Congo.



Mme Mariam Mokhtar Kalibou du Tchad est à l’honneur parmi les personnalités honorées. Elle vient renforcer la cohésion entre les composantes de la mission onusienne et galvaniser les efforts collectifs en faveur d’un retour durable de la paix dans cette région meurtrie.