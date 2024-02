RDC : la BAD accorde un financement pour le commerce de sept millions de dollars

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 20 février 2024 à Abidjan, une Facilité de garantie de financement du commerce de sept millions de dollars américains à Access Bank RD Congo.



Cette Facilité va permettre à la Banque africaine de développement de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement résultant de la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par Access Bank RD Congo au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises locales.



En outre, elle soutiendra non seulement les importations de biens essentiels et intrants divers dans des secteurs clés de l’économie tels que la santé et l’agriculture, mais aussi les échanges commerciaux à hauteur de 40 millions de dollars au cours des trois prochaines années.



« C’est une Facilité qui contribuera à améliorer l’offre de services de financement du commerce, en fournissant des garanties essentielles pour la confirmation des lettres de crédit émises pour le compte des PME, la clientèle cible d’Access Bank RD Congo », a déclaré Lamin Drammeh, chef de la Division du financement du commerce à la Banque africaine de développement.



« Access Bank a toujours été passionnée par le développement économique des communautés que nous servons, a déclaré Arinze K. Osuachala, président-directeur général d’Access Bank RD Congo. Notre objectif principal est de comprendre et de répondre aux besoins réels de la population congolaise pour soutenir la croissance économique de la RDC. Nous sommes ravis de franchir cette étape car la Facilité témoigne de l'engagement d’Access Bank RD Congo et du Groupe de la Banque africaine de développement en faveur de l'avancement du commerce en Afrique ».