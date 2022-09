RDC : la MONUSCO déplore l’attaque de son convoi à Beni

Une personne a perdu la vie. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ce décès regrettable.



Les attaques contre les Casques bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux Forces de défense et de sécurité congolaise. Affaiblir la MONUSCO, c’est renforcer les forces négatives qu’elle combat avec ses partenaires congolais (FARDC et PNC).



Au quotidien, la Mission est mobilisée aux côtés des populations civiles, victimes des attaques des groupes armés afin d’appuyer l’État congolais pour la stabilisation de l’Est du pays. La MONUSCO réitère sa détermination à poursuivre son mandat d’appui aux Forces nationales de défense et de sécurité pour la protection des civils en RDC.