RDC : la Présidence s'exprime sur l'arrestation du conseiller à la sécurité nationale

Une enquête est ouverte par l'Agence nationale des renseignements (ANR) qui n'a pourtant pas l'habitude de communiquer sur ses activités. Selon le communiqué, les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux.



Par ailleurs, la Présidence de la république invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes car la situation est sous contrôle.



"Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée", indique la Présidence.