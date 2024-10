RDC : le chef de l’Etat a réceptionné les premiers annuaires des fonctionnaires de l’Etat

Ce mardi, à la Cité de l’Union africaine, le chef de l’État a reçu le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, venu lui présenter les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l’État.



Pour le Jean-Pierre Lihau, « cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et la masse salariale qui va avec et comporte un triple enjeu : stratégique, économique et social, en vue de mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement, de l’efficacité et du résultat. »



« Ce fichier de référence de l’administration publique émane des opérations de l’identification biométrique qui ont eu lieu à Kinshasa au niveau des services centraux, des divisions urbaines, mais aussi dans les 145 territoires de la République Démocratique du Congo (RDC) », a déclaré J.P Lihau.



Le vice-Premier ministre a aussi affirmé que ces annuaires concernent d’abord les agents et fonctionnaires des services centraux, ainsi que ceux des divisions urbaines de Kinshasa. Il attend le « quitus du chef de l’État pour publier ceux des agents des provinces au niveau des services concentrés. »