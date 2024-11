RDC : le président Félix Tshisekedi relance la production de zinc à la mine de Kico

Au deuxième jour de son itinérance dans le Haut-Katanga, le président Félix Tshisekedi a relancé, ce dimanche à Kipushi, la production du zinc à la mine de Kico (Kipushi Corporation), située à 30 km de Lubumbashi.



À l’arrêt depuis 1993, Kico qui est la mine de zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36 % de teneur en moyenne, découle d’une joint-venture entre la Gecamines (38%) et Ivanhoe Mines (62%).



Avec une production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc, Kico réalise une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter sa production d’ici au premier trimestre 2025. Dans son allocution de bienvenue au chef de l’État, le grand chef traditionnel Kaponda Lubenge s’est dit heureux et honoré d’accueillir le président de la République.



« Longtemps plongé dans la pauvreté, Kipushi retrouve à nouveau la vie grâce à votre vision de développement », s’est exclamé le grand chef en langue Bemba. Pour sa part, la présidente du groupe Ivanhoe s’est réjoui de voir le chef de l’État lancer la plus grande usine de production de zinc en Afrique. La mine de Kico, a-t-elle dit, s’inscrit dans la suite de gros investissements de leur groupe.



Le président du conseil d’administration de la Gecamines s’est réjoui de voir l’État congolais diversifier sa production minière. « Dans 12 ans, l’État congolais deviendra l’actionnaire majoritaire de la mine de Kico avec des parts de 80% contre 32 actuellement », a-t-il précisé.