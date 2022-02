RDC : le président Tshisekedi a présidé le Conseil supérieur de la défense

Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la Police nationale, a tenu le 3 février dernier, une réunion du Conseil supérieur de la défense dans la salle de réunions de la Cité de l'Union africaine.



Un seul point était à l’ordre du jour : la situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie Est du territoire national sous état de siège, notamment en Ituri et au Nord Kivu.



Il a particulièrement été question de l’évaluation des opérations conjointes des Fardc et l’armée ougandaise, des opérations Fardc-Monusco et des opérations exclusivement Fardc ; de la situation sécuritaire qui prévaut dans les hauts plateaux de Fizi au Sud Kivu, de la situation préoccupante dans le haut Katanga avec la résurgence des Bakata Katanga à Mituaba, de la situation des groupes armés dans le Tanganyika et enfin du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines.



Tous les officiers supérieurs de l’armée et ceux de la police ont été présents, y compris quelques membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense, porte-parole de la réunion.