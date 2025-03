RDC : le président Tshisekedi a pris part par visioconférence à une réunion de la SADC

Le président Félix Tshisekedi a pris part, ce jeudi par visioconférence à partir de ses bureaux de la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa, à une réunion de la Troïka du Sommet de l’organe des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe.



Les participants à ces travaux sont revenus sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC. Ils ont en particulier planché sur l’avenir des troupes de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC), à la suite de l’invasion de la ville de Goma (Nord-Kivu) et celle de Bukavu (Sud-Kivu), par l’armée rwandaise et les terroristes de l’AFC / M23.



Le chef de l’État a préconisé la relance des processus diplomatiques en vue de trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l’Est du pays, et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Il s’est dit engagé à la recherche de la paix durable et a réitéré sa confiance en la facilitation de son homologue angolais Joao Manuel Lourenço dans le cadre du Processus de Luanda, Un communiqué reprenant toutes les résolutions sera publié au terme de ces assises.