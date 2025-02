RDC : le président Tshisekedi prend part à la 61ème Conférence de Munich sur la sécurité

Le président Félix Tshisekedi est arrivé en Allemagne, ce jeudi, pour prendre part à la 61ème Conférence de Munich sur la sécurité qui se tiendra du 14 au 16 février 2025.



Plusieurs chefs d’État, des ministres ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et non gouvernementales vont participer à cette rencontre annuelle qui aborde les enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel.



La situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), suite à l’offensive de l’armée rwandaise et des terroristes du M23 sur Goma, inquiète la communauté internationale. Ces assises permettront au président Tshisekedi de présenter la réalité de ce conflit et de plaider en faveur d’une plus grande implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise et la pacification de la région des Grands lacs.



Le président de la République abordera également d’autres sujets cruciaux tels que la coopération internationale, l’accès aux métaux critiques et la transition énergétique. En marge de ce grand forum sur la sécurité, le chef de l’État aura aussi des rencontres bilatérales de haut niveau avec certains de ses homologues présents à Munich.