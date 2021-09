RDC : le président de la République a présidé le conseil national de sécurité

En rapport avec la situation dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, placées sous état de siège Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo (RDC), commandant suprême des FARDC et de la PNC, a présidé lundi dernier à la Cité de l'Union africaine, une réunion multi sectorielle de sécurité.



Dans le compte-rendu de la réunion, le président de RDC a mentionné que c'est consécutivement à la réunion que le Premier ministre avait présidée la semaine dernière, qu'il était question de faire le point à l'autorité suprême des FARDC et de la PNC du déroulement et de l'évolution des opérations sur terrain. Il s'est agi également de lui faire le compte-rendu des opérations, ainsi que d'autres problèmes liés à la logistique, pour qu'il puisse en donner des orientations. À cette occasion, le chef de l'État a ainsi donné des orientations strictes. Cette réunion a également connu la participation des ministres du Budget et des Finances, afin que tout le nécessaire soit mis à la disposition des militaires au front, pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie du pays.



Le Premier ministre, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge du Budget, le ministre des Finances, le ministre de la Communication et des médias, le chef d'état- major des FARDC, le commissaire général de la PNC, les gouverneurs militaires du Nord- Kivu et de l'Ituri, le chef de la Maison militaire, l'administrateur général de l'ANR et le Directeur général de la DGM, ont assisté à cette réunion.