RDC : le système de transport en commun bientôt sur les rails à Kinshasa

Africa Finance Corporation (AFC), le principal fournisseur de solutions de financement de projets d'infrastructure sur le continent, a conclu un accord de développement avec Trans Connexion Congo (TCC), pour développer conjointement un système de transport en commun couvrant un linéaire de 300 km de voie ferrée à Kinshasa, ville la plus peuplée d'Afrique, en République démocratique du Congo.



Le développement de ce train urbain doit être exécuté en quatre phases, la première phase portant sur une connexion ferroviaire de 25 km entre la gare centrale de Kinshasa et l'aéroport international de N'Djili. La mise en œuvre impliquera le remplacement complet de la voie ferrée existante.



L'AFC réalise un investissement initial de 3 millions de dollars US, pour l'achèvement des activités de développement du projet, ce qui permettra d’atteindre le bouclage financier au plus tôt au quatrième trimestre 2023.



En plus de son rôle de co-développeur et d'investisseur, l’AFC est également arrangeur principal mandaté pour la dette-projet. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies, le développement et l'entretien des infrastructures de transport dans la ville n’ont pas connu la même évolution.



En conséquence, les systèmes de transport sont gravement encombrés, avec seulement 47% de la demande quotidienne des besoins en transport des kinois actuellement satisfaite, selon le Plan Directeur des Transports Urbains de la ville de Kinshasa (PDTUK). En remettant à neuf et en assurant l’extension du réseau ferroviaire existant, ce projet de train urbain contribuera à combler les lacunes importantes du secteur des transports à Kinshasa.



Un système ferroviaire de transport de masse pleinement fonctionnel contribuera non seulement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la ville, mais améliorera sensiblement la mobilité et l'accessibilité grâce à une réduction significative des temps de transport entre les banlieues et le centre-ville, contribuant ainsi à la croissance de la productivité économique.



AFC est l'un des plus grands investisseurs dans les infrastructures de transport en Afrique, agissant en tant qu'arrangeur principal d’un montant de 365 millions de dollars US dans le cadre du projet du pont Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, qui offre un accès rapide et facile au centre d'Abidjan ; également arrangeur principal d’un montant de 160 millions de dollars US dans le cadre du projet d’autoroute à péage de Bakwena en Afrique du Sud, qui a permis de réduire considérablement le temps et le coût des déplacements en provenance et en partance de Pretoria.