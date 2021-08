RDC : prison à vie pour deux soldats qui s'étaient battus sur une base militaire

En République démocratique du Congo, deux officiers de l'armée ont été condamnés à la prison à vie par la justice militaire, après une bagarre sur la base militaire de l'aéroport de Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'Est du pays.



La bagarre a eu lieu début août entre le major Rimenze Bisimwa et le capitaine Mukando Muzito Paulin. Le président de la cour militaire du Nord-Kivu a estimé qu'ils ont jeté l'opprobre sur les forces armées et porté atteinte à la dignité et l'état de leur profession.



Une vidéo de la bagarre avait circulé sur les réseaux sociaux. Les deux condamnés vont faire appel de la décision. Leur avocat Me. Ruffin Lukoo évoque des irrégularités dans le jugement, notamment la condamnation à perpétuité sans radiation préalable de l'armée.