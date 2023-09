RDC : un projet pour développer des logements abordables

Le bailleur de fonds panafricain Shelter Afrique a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), afin d'intensifier le développement de projets de logements abordables à grande échelle dans le pays.



En vertu de ce protocole, qui a été signé à Kinshasa par le directeur général de Shelter Afrique, Thierno Habib Hann, et le ministre de l'Urbanisme et du Logement de la République démocratique du Congo, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Shelter Afrique fournira un financement partiel pour les projets identifiés, et agira en tant qu'arrangeur principal pour la syndication d'un financement supplémentaire.



La société fournira également une assistance technique et consultative aux institutions relevant du ministère de l'Habitat, telles que l'Agence congolaise de promotion immobilière (ACOPRIM), le Fonds national de l'habitat (FONHAB) et le Guichet unique, afin de renforcer leurs capacités à mettre en œuvre des projets de logements abordables à grande échelle, dans l'ensemble du pays.



Elle aidera également le gouvernement de la RDC à réaliser une évaluation approfondie de son marché immobilier. « Le protocole d'accord que nous avons signé avec Shelter Afrique ouvre une nouvelle phase de partenariat et sera crucial pour atteindre notre objectif en matière de logement, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable », a déclaré le ministre Mukala.



Saluant le gouvernement de la République démocratique du Congo pour son soutien indéfectible, M. Hann a déclaré que la signature du protocole d'accord était très importante pour établir une feuille de route pragmatique, garantissant la réalisation d'un projet de logement à faible coût d'une importance cruciale, qui servira de référence pour le déploiement de partenariats public-privé, comme moyen de mettre en œuvre des programmes de logement à faible coût et à grande échelle dans le pays.



« Nous avons redéfini notre stratégie primordiale en tant qu'entreprise, qui est désormais plus axée sur la fourniture de logements abordables à bas prix dans nos États membres, par le biais de partenariats public-privé. Ce protocole d'accord avec le gouvernement de la RDC sera déterminant pour l'expansion de nos projets en RDC et sur le continent », a déclaré M. Hann.



L'année dernière, Shelter Afrique a accordé un prêt commercial de 18,5 millions de dollars à Maison Super Development (MSD), une société de développement immobilier basée au Katanga. La facilité de 5 ans garantie par A-One Builders, financera trois projets en cours dans les villes de Lubumbashi et Kolwezi.