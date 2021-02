RNDT-Le Réveil : le Mayo-Kebbi Est investit Pahimi Padacke Albert, candidat à la présidentielle

Réunis en pre-congrès ce samedi 13 février 2021 à Bongor, les militantes et militants du RNDT-Le Réveil venus de tous les quatre départements du Mayo-Kebbi Est ne sont pas passé par le dos de la cuillère pour trancher leur position. De manière unanime, ils ont décidé d'investir leur Camarade Président National du parti, PAHIMI PADACKE Albert comme porte-drapeau du parti à l'élection présidentielle du 11 avril prochain.



Réconfortés par la présence de deux députés du parti à ce pré-congrès, les militants de la Fédération du Mayo-Kebbi Est s'engagent à mobiliser toute la base pour relever le défi des urnes. "Notre choix se justifie par le niveau d'implantation de notre parti et l'engagement ferme de tous camarades à défendre les ideaux du RNDT-Le Réveil", indiquent-ils dans leurs résolutions.



Le Président de la Fédération Provinciale LABASSOU FOULLAH n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses camarades qui ont fait preuve de forte mobilisation et de débats aussi constructifs.



Sie cette résolution venait à être validée par le Bureau Exécutif National, PAHIMI PADACKE Albert se lancera pour la deuxième fois dans l'histoire après 2006 dans la course à la magistrature suprême au Tchad.