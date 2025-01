RSF : le journalisme paie un prix humain dans les conflits et les régimes répressifs en 2024

Le bilan 2024 de Reporters sans frontières (RSF) révèle une intensification alarmante des attaques contre les journalistes, notamment dans les zones de conflit, où se concentre la moitié des meurtres de journalistes enregistrés cette année.



Gaza s’impose comme la région la plus dangereuse au monde en 2024, et le territoire comptabilisant le plus grand nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis cinq ans.



Plus de 145 journalistes ont été tués par l’armée israélienne depuis octobre 2023, dont au moins 35 ciblés ou tués en raison de leur travail. Par ailleurs, 550 journalistes sont actuellement emprisonnés à travers le monde, une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.



Ces violences, souvent perpétrées par des gouvernements ou des groupes armés dans une impunité totale, appellent à une réaction immédiate. RSF exhorte à une mobilisation urgente pour protéger les journalistes et le journalisme.