Rasha Kelej, ‘CEO of Merck Foundation’, figure sur la liste des 100 Africains les Plus Influents 2019, pour avoir autonomisé de nombreuses femmes grâce au mouvement « Merck Plus Qu’une Mère »

Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com) CEO, Rasha Kelej, figurait dans la liste des 100 Africains les Plus Influents, publiée par New African Magazine, pour le mouvement émouvant « Merck Plus Qu'une Mère » ; La campagne a autonomisé les femmes sans enfant en Afrique et en Asie.

Rasha Kelej, Merck Foundation CEO and President, Merck More Than a Mother, figure dans la liste des 100 Africains les Plus Influents de 2019 publiée par le New African Magazine https://bit.ly/2RDQhSk.

Rasha Kelej a été reconnue pour ses efforts visant à autonomiser les femmes en général et les femmes infertiles en particulier à travers la campagne « Merck Plus Qu'une Mère », qui est un mouvement historique qui vise à autonomiser les femmes sans enfants et infertiles grâce à l'accès à l'information, à l'éducation et au changement des mentalités.

Rasha Kelej, originaire d'Égypte, commentant son inclusion, a souligné : « Je suis ravie et honorée de recevoir cette reconnaissance et d'être incluse dans cette liste prestigieuse parmi un groupe aussi éminent de personnes. En tant qu'africaine et égyptienne, je ressens fortement le besoin d'autonomiser les filles et les femmes, pour pouvoir les aider à atteindre leur véritable potentiel. Grâce à notre campagne « Merck Plus Qu'une Mère », nous nous sommes toujours efforcés d'apporter un changement culturel pour déstigmatiser l'infertilité à tous les niveaux : en améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux dans les domaines des soins de fertilité et des médias, en renforçant le plaidoyer en coopération avec les Premières Dames Africaines et femmes leaders et en aidant les femmes sans enfant à démarrer leur propre petite entreprise, en plus d’autonomiser les filles dans l'éducation et les femmes dans les domaines des STEM (Sciences, Technologies, Ingénieries, Mathématiques). Il s'agit de donner à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante, avec ou sans enfant. »

Elle a ajouté : « cette reconnaissance me motivera à en faire davantage. C'est à mon tour maintenant d'autonomiser d'autres femmes dans mon beau continent, je promets d'utiliser mon influence et mon expérience pour soutenir autant que possible les femmes et les filles. »

S.E. PROF. GERTRUDE MUTHARIKA, La Première Dame du Malawi et Ambassadrice de Merck Plus Qu'une Mère, a déclaré : « Félicitations au Dr Rasha pour cette reconnaissance, elle le mérite. Nous continuerons de soutenir notre peuple. L'Afrique a besoin de femmes comme elle qui peuvent encadrer les autres ».

Hon. Sarah Opendi, Ministre de la Santé de l'Ouganda, a déclaré : « Je tiens à féliciter notre sœur adorée et éminente dirigeante mondiale, le Dr Rasha Kelej, pour cette réalisation bien méritée. Au-delà de toute description, elle a travaillé dur pour figurer sur cette liste ; servir l'Afrique et le peuple africain avec honneur, dignité, diligence et distinction. Vous nous RENDEZ FIERS, Dr. Rasha ».

La liste comprend 100 personnalités de divers pays africains et de divers domaines tels que politique, économique, social et sportif. Il comprend de nombreuses autres personnalités éminentes de l'Afrique comme,

S. E. NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO, Le Président du Ghana a été reconduit dans ses fonctions de coprésident du Groupe de Plaidoyer des Objectifs de Développement Durable par le Secrétaire Général de l’ONU ;

S.E. Paul Kagame, Le Président du Rwanda pour son dynamisme et l'impact de ses décisions sur d'autres pays ;

Mohamed ‘Mo’ Salah, joueur de football d’Égypte, pour avoir mis en valeur des talents extraordinaires dans le jeu. Il a tellement d'adeptes qu'il n'appartient plus à Liverpool ou d'ailleurs à l'Égypte - il appartient au monde ;

Alaa Salah, une militante soudanaise qui s’appelle « Lady Liberty », l’un des symboles emblématiques du soulèvement Soudanais ;

Siya Kolisi, capitaine de l'équipe sud-africaine de rugby, est venue d'un début désespérément pauvre, ses parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité de base, sans parler de son kit de rugby. Avance rapide 2019 ... il est le Capitaine des Champions de la Coupe du Monde ;

Eliud Kipchoge, du Kenya, qui a été couronné athlète masculin de l'année par ‘World Athletics’ ;

Amina J. Mohammed, Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies, est aujourd'hui l'une des figures féminines les plus respectées au monde pour sa détermination à faire progresser l'élimination de la pauvreté, l'égalité des sexes et le développement inclusif dans un monde pacifique.

Thando Hopa, né avec l'albinisme, cet activiste, mannequin et avocat professionnel d'Afrique du Sud est devenu une voix puissante et un défenseur de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie de la beauté et de la mode, entre autres.

Rejoignez la conversation sur nos plateformes de réseaux sociaux ci-dessous et faites entendre votre voix :

Facebook: bit.ly/2MmUl3p

Twitter: bit.ly/2NDqHLR

YouTube: bit.ly/318obQe

Instagram: bit.ly/2MtCKsu

Flicker: bit.ly/2P7AICN

Website: Merck-Foundation.com

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » ;

« Merck Plus Qu’une Mère » est un mouvement fort qui vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l'accès à l'information, l'éducation et le changement de mentalité. Cette importante campagne aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Il définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et sensibilise sur la prévention de l'infertilité, la prise en charge et sur l'infertilité masculine. En partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, de l'Information, de l'Education et du Genre, Universitaire, des décideurs politiques, des Sociétés Internationales de Fertilité, des médias et de l'art, l'initiative offre également une formation aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes pour renforcer et améliorer les capacités de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck Plus Qu’une Mère » , nous avons initié un changement culturel pour dé-stigmatiser l'infertilité à tous les niveaux : En améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux dans les domaines des soins de fertilité et des médias, en renforçant le plaidoyer en collaboration avec les Premières Dames Africaines et femmes leaders et en soutenant les femmes sans enfants dans la création de leur propre petite entreprise. Il s'agit de donner à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

Les Ambassadrices de « Merck Plus Qu’une Mère » sont :

S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana S.E. FATOUMATTA BAH-BARROW, La Première Dame de La Gambie S.E. ISAURA FERRO NYUSI, La Première Dame du Mozambique S.E DENISE NKURUNZIZA, La Première Dame du Burundi S.E. CONDÉ DJENE, La Première Dame de Guinée Conakry S.E. MONICA GEINGOS, La Première Dame de Namibie S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine S.E. CLAR WEAH, La Première Dame du Libéria S.E. AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADO, La Première Dame du Niger S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad S.E. PROFESSOR GERTRUDE MUTHARIKA, La Première Dame du Malawi S.E FATIMA MAADA, La Première Dame de Sierra Leone S.E. ANTOINETTE SASSOU-NGUESSO, La Première Dame du Congo Brazzaville S.E. DR. MAESAIAH THABANE, La Première Dame du Lesotho S.E. AUXILLIA MNANGAGW, La Première Dame du Zimbabwe S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana S.E. KE-TA AMINATA MAIGA, La Première Dame du Mali S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie

La Fondation Merck a fourni à plus de 140 candidats une formation clinique et pratique de trois mois à six mois pour les spécialistes de la fertilité et les embryologistes dans plus de 35 pays d'Afrique et d'Asie tels que : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, RCA, Côte d'Ivoire, RDC, Congo Brazzaville, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malaisie, Libéria, Mali, Myanmar, Namibie, Népal, Nigeria, Niger, Philippines, Russie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Gambie, Togo, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

La Fondation Merck entre dans l'histoire de nombreux pays africains où elle n'a jamais eu de spécialistes de la fertilité ou de cliniques spécialisées en fertilité avant l'intervention de « Merck Plus Qu'une Mère », pour former les premiers spécialistes de la fertilité tels que ; en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, au Niger, au Tchad, en Guinée, en Éthiopie et en Ouganda.

La Fondation Merck a lancé de nouvelles initiatives novatrices pour sensibiliser les communautés locales sur la prévention de l'infertilité, l'infertilité masculine dans le but de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'habiliter les femmes infertiles dans le cadre de la CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COMMUNITAIRE « Merck Plus Qu'une Mère », tels que;

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de Reconnaissance des Médias et Formation des Médias sur la Santé

• Merck Plus Qu'une Mère Prix de la Mode

• Merck Plus Qu'une Mère Prix du Film

• Des chansons locales avec des artistes locaux pour aborder la perception culturelle de l'infertilité et la façon de la changer

• Livre d'histoires pour enfants, adapté pour chaque pays

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (https://bit.ly/347DsTd), Twitter (https://bit.ly/2REHwaK), Instagram (https://bit.ly/2t3E0fX), YouTube (https://bit.ly/2E05GVg) and Flicker (https://bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rasha-kelej-...