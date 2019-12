Rasha Kelej, ‘CEO of Merck Foundation’, figure sur la liste des 100 Africains les Plus Influents 2019, pour avoir autonomisé de nombreuses femmes grâce au mouvement « Merck Plus Qu’une Mère »

Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com) CEO, Rasha Kelej, figurait dans la liste des 100 Africains les Plus Influents, publiée par New African Magazine, pour le mouvement émouvant « Merck Plus Qu’une Mère » ; La campagne a autonomisé les femmes sans enfant en Afrique et en Asie. Rasha Kelej, Merck Foundation CEO and President, Merck More Than […]

Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com) CEO, Rasha Kelej, figurait dans la liste des 100 Africains les Plus Influents, publiée pa...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...