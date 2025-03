Réaction de la Belgique à la Rupture des relations avec le Rwanda

La convocation du chargé d'affaires rwandais a.i.

La déclaration des diplomates rwandais persona non grata .

. La dénonciation des accords de coopération gouvernementale entre les deux pays.

En réponse à cette situation, la Belgique a annoncé qu'elle prendrait des mesures similaires, comprenant :Cette escalade des tensions marque un tournant dans les relations bilatérales et soulève des préoccupations sur les implications pour la coopération régionale et internationale. Les experts suivent de près cette situation, qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité et les relations diplomatiques en Afrique centrale.