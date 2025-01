TCHAD Réactions de personnalités aux événements de N’Djamena : Entre condamnations, interrogations et appels à l’unité

N’Djamena, 9 janvier 2025 – L’attaque survenue aux abords de la Présidence de la République dans la nuit du 8 janvier 2025 a suscité une vague de réactions de la part de personnalités politiques, d’experts et de représentants de la société civile. Alors que les autorités ont qualifié l’incident de « tentative désordonnée » menée par des individus armés d’armes blanches et sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, les débats et analyses se multiplient sur les motivations et les implications de cet acte.

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : Une sécurité défaillante ?



Expert en gestion de conflits, Dr. Ahmat Yacoub Dabio a exprimé son scepticisme quant à la version officielle. « Il est difficile de croire que Boko Haram soit derrière cette attaque. Si c’est le cas, cela révèle une défaillance majeure de notre système de sécurité. Comment un groupe terroriste peut-il atteindre la Présidence ? Cela soulève des questions sur l’état de notre démocratie et la stabilité de nos institutions », a-t-il déclaré.



La Dynamique de l’Alliance Républicaine (DAR) : Condamnation ferme



Dans un communiqué, la DAR a condamné avec fermeté cette « attaque surréaliste » contre la Présidence, symbole de l’État tchadien. Le coordonnateur et porte-parole de la DAR, Djékombé François, a appelé à une analyse objective de la situation, déplorant les spéculations hâtives et les divisions régionales qui émergent sur les réseaux sociaux. « Cette attaque ne doit pas être banalisée. Elle exige une enquête approfondie et une réponse institutionnelle claire », a-t-il insisté.



Conseiller national Takilal Ndolassem : Le calme retrouvé



Takilal Ndolassem, conseiller national, a rassuré la population sur la situation : « Nous sommes devant la Présidence de la République, il est 23 heures, le Maréchal est en sécurité, et le Tchad dort tranquille. »



Premier ministre Allah-Maye Halina : Appel à l’unité



Le Premier ministre a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité (FDS) et appelé les Tchadiens à rester unis. « Aucune manœuvre de déstabilisation ne prospérera. Nous sommes engagés sur la voie du développement, et je réaffirme mon soutien indéfectible au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno », a-t-il déclaré.



Général Idriss Youssouf Boy : Hommage aux FDS



L’ancien directeur de cabinet civil de la Présidence a rendu hommage aux FDS pour leur réactivité et leur professionnalisme. « Cette victoire montre la force de notre armée et le leadership du Maréchal Déby. La sécurité du Tchad est une priorité absolue », a-t-il souligné.



Makaila N’guebla : Mise en garde contre la stigmatisation



L’ancien conseiller à la Présidence a critiqué la description des assaillants comme « des jeunes Tchadiens parlant arabe venant d’un quartier sud de N’Djamena ». « Cette déclaration alimente les divisions ethniques et régionales. Un acte criminel ne doit pas devenir un prétexte pour stigmatiser une communauté », a-t-il averti.



Abel Maïna : Appel à la patience et à l’enquête



Le conseiller à la Primature a appelé à éviter les spéculations et à attendre les conclusions de l’enquête. « Trois questions se posent : Que s’est-il passé ? Pourquoi ? Que faut-il faire ? Seul le procureur de la République pourra nous éclairer », a-t-il déclaré.



Tahir Hamid Nguilin : Soutien au Maréchal Déby



Sur Facebook, le ministre des Finances a exprimé son soutien au chef de l’État : « Force au Maréchal MIDI. La force de la patience. »



Dr. Mahmoud Ali Seïd, ancien ministre : un acte « affreux, arbitraire et injustifiable »



La Coalition des Associations de la Société Civile pour les Actions Citoyennes (CASAC), par la voix de son président Dr. Mahmoud Ali Seïd, condamne fermement cet acte « affreux, arbitraire et injustifiable », qui constitue une grave atteinte à la démocratie et à l’État de droit. La CASAC exprime son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’au président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Elle appelle les Tchadiens à rester unis et déterminés pour défendre les institutions démocratiques contre toute conspiration. Rappelant les horreurs de la guerre, la CASAC réaffirme son engagement en faveur de la paix et lance un message fort : « Plus jamais la guerre et la déstabilisation dans notre pays. Vive la République. »



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ancien ministre : Appel à l'unité et soutien aux forces armées



"Il est des circonstances existentielles qui exigent l'unité. La paix, la sécurité et la stabilité en font partie. Soutien à nos dirigeants et à nos forces armées", a réagi l'ancien ministre.





