Rébellion de Wagner en Russie : Poutine dénonce un "coup de poignard dans le dos"

Le destin de la Russie se décide maintenant, il nécessite du peuple l'unité de toutes les forces, et les tentatives de diviser l'unité sont un coup de poignard dans le dos, a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une allocution télévisée.



"Cette bataille, où se joue le destin de notre nation, exige l'unité de toutes les forces, l'unité, la consolidation et la responsabilité, alors que tout ce qui nous affaiblit, toute discorde que nos ennemis extérieurs peuvent utiliser et utilisent pour nous miner de l'intérieur, doit être mis de côté", a souligné le chef d'État russe. "C'est pourquoi les actions qui divisent notre unité sont, en fait, une trahison de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple", a ajouté le président Poutine.