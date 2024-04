Réchauffement climatique : impact sur la faune tchadienne

Selon Sahara Conservation, une organisation non gouvernementale internationale créée en 2004 dans le but de préserver la faune du désert du Sahara et des prairies sahéliennes avoisinantes, les animaux adaptent leurs comportements pour survivre à cette période aride. En effet, ils économisent leur énergie et se déplacent principalement lorsque les températures sont moins élevées.



Les animaux sauvages ont développé différentes stratégies pour résister aux conditions extrêmes qui caractérisent cette période. Certains choisissent de rester immobiles pendant de longues heures ou jours afin d'économiser leurs réserves d'énergie limitées. D'autres migrent vers des zones où l'eau est plus abondante et où ils peuvent se nourrir davantage.