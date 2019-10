Reconnaissance du mérite à la Spdc : 45 agents décorés dans les catégories, grand or, or, vermeil et argent

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou a, « au nom du Président de la République et en vertus des pouvoirs qui lui sont conférés », procédé à une remise de médailles d’honneur du travail, aux agents de la Société des palaces de Cocody (Spdc). C’était le 9 octobre à la salle des fêtes du Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.

Au nombre de 45 récipiendaires (8 femmes, dont 1 à titre posthume et 37 hommes), ils ont reçu pour certains la médaille grand or, pour d’autres l’or, ainsi que le vermeil et l’argent.

Abinan Kouakou Pascal aidé dans cette tâche de distinction, par le directeur de cabinet, Kouassi Camille, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, a de prime abord salué cette initiative de la Spdc devenue quasi-annuelle. Ainsi dira t-il : « Cette distinction représente, une saine émulation au sein des travailleurs de la Spdc, qui doivent continuer à redoubler d’ardeur et poursuivre dans l’effort ».

Félicitant l’ensemble des travailleurs, pour tous leurs efforts visant à contribuer au développement social du pays, il a relevé l’engagement, le mérite, puis l’esprit d’équipe des récipiendaires, pour leur loyauté et abnégation au travail. Non sans déclarer : « Ces récipiendaires doivent être des exemples à tous égards ».

Pour sa part, Kouassi Camille a, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, indiqué que cette distinction est la reconnaissance des efforts des récipiendaires, pour leur contribution depuis de longues années, au développement du tourisme et de l’hôtellerie en Côte d’Ivoire.

La directrice générale de la Spdc, Diarrassouba Maférima, a d’entrée relevé que le sens de la cérémonie est de faire en sorte que « des vies de travail, de labeur, de fierté, de fidélité, d’engagement et de probité au service de la Spdc soient saluées ». Exhortant en outre l’ensemble des travailleurs à persévérer dans l’effort, elle a indiqué à l’endroit des récipiendaires que cette décoration est le couronnement de plusieurs années de travail de dur labeur.