Recrute Journaliste sportif freelance (Rugby) en Tunisie pour couvrir la Rugby Africa Women’s Sevens

APO Group (https://APO-opa.com/) recrute un Journaliste sportif freelance (Rugby) en Tunisie, Jemmel, pour couvrir la Rugby Africa Women’s Sevens, le 12 et 13 octobre, créer des communiqués de presse.

Doit avoir une expérience journalistique ou une expérience dans la rédaction d'articles, tels que des articles de presse écrite. Un intérêt pour le rugby serait un avantage.

Les journalistes sélectionnés devront également collecter des citations de quelques parties prenantes à la fin du match.

Les communiqués de presse doivent être soumis 2 heures maximum après le dernier match du jour.

Chaque mission sera payée par communiqué de presse livré.

Être bilingue (français et anglais) est un plus.

Cela peut être une opportunité pour de futures collaborations.

Veuillez postuler en ligne et fournir votre CV avec deux coupures de presse :

http://bit.ly/2nTLMpU

La date limite d'inscription est le dimanche 6 octobre à 17h00 GMT.

Contact avec les médias :

Caroline Guilhaume

Responsable des relations avec les médias

Email : gcaroline@apo-opa.org

Tél. : +41 432 152 100

