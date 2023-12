Référendum au Tchad : déroulement calme du vote des militaires à Laï

Selon le président du bureau, Djimaldé Jérémy, le processus se déroule dans le calme et a commencé à 7h20. Le bureau de vote, situé à l'école du Centre de Laï, a vu la participation du délégué de la coalition pour le Oui, tandis que le délégué du bloc fédéral pour le Non était absent.



Les soldats, munis de leurs cartes d'électeur, reçoivent un bulletin de vote, se rendent dans l’isoloir et déposent ensuite leur bulletin dans l’urne, signent la liste électorale et apposent leur empreinte digitale sur de l’encre indélébile. Une fois le vote terminé, ils retournent dans leurs casernes pour assurer la sécurité du scrutin civil du dimanche 17 décembre 2023.