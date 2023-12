Référendum au Tchad : les électeurs de Mao ont accompli leur acte citoyen

À Mao, la journée du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 a commencé de manière significative avec le gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, qui a officiellement lancé le processus de vote devant la grande mosquée de la ville. Cette inauguration symbolique s'est déroulée en présence de personnalités, dont le Ministre d'État, Mahamat Allahou Taher, et le Chef de Mission de la CONOREC pour le Kanem, Gali Mallah.



Durant cet événement, le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a pris le temps de rappeler aux citoyens de Mao l'importance de se conformer aux règles électorales établies par la CONOREC pour assurer un vote ordonné et équitable.



Le Ministre d'État, Ministre des Télécommunications et de l'Économie Numérique, a exprimé sa satisfaction de participer au scrutin dans sa ville natale, soulignant la signification personnelle de cet acte civique.



L'enthousiasme était manifeste parmi les électeurs rassemblés au bureau de vote, témoignant de l'importance de cet événement démocratique pour les habitants de Mao et du Kanem dans son ensemble.